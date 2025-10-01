Entregaron rehabilitada cancha de usos múltiples del sector San Roque del municipio Andrés Mata

La comunidad de San Roque, en el municipio Andrés Mata del estado Sucre, cuenta desde ahora con una cancha de usos múltiples, que se rehabilitó con aportes de la alcaldía local.

Durante el acto de entrega de la instalación participaron equipos deportivos de la comunidad, líderes comunitarios, representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y toda la comunidad.

El alcalde de Andrés Mata, Iliath Veloz, destacó la importancia de estos espacios para el esparcimiento de niños, adolescentes y adultos y para fomentar el deporte y la recreación.

Inauguración

Indicó, además, que con la inauguración de la cancha techada de San Roque se van a ver beneficiadas todas las comunidades adyacentes, que podrán disfrutar de las instalaciones.

En la actividad se combinó la acción deportiva con la cultural, con la participación de los equipos, pero también de grupos de danzas, que dieron el toque pintoresco al acto.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano

La cancha será un punto de convergencia comunitario/ Foto: Corresponsalía