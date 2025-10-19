Entregan lote de implementos deportivos en el municipio Bermúdez

Jesús Márquez, presidente del Instituto de Deportes del estado Sucre (IDES), hizo entrega de un lote de implementos deportivos en los municipios Bermúdez, Andrés Mata y Andrés Eloy Blanco. El acto se desarrolló en la cancha techada del Curacho, en Carúpano.

El funcionario afirmó que con la entrega de estos materiales prevén fortalecer el circuito deportivo comunal.

La dotación se realizó con la presencia de los promotores y trabajadores del Instituto Municipal de Deportes, que preside Rafael Ramírez.

Márquez agregó que confía que con esa cantidad de trabajadores sigan masificando el deporte y captando el talento que el municipio requiere y que va a reforzar las selecciones estadales para los próximos juegos nacionales comunales.

“Además son los nuevos talentos que van a garantizar las medallas y los podios que la selección nacional necesita, y para los próximos ciclos olímpicos, como campeones y campeonas del municipio Bermúdez”.

Aporte

Rafael Ramírez, director de Deportes del municipio, destacó que el material deportivo es fundamental para la masificación deportiva en cada jurisdicción.

Expresó su agradecimiento por la dotación y recalcó que seguirán trabajando para lograr llevar el deporte a cada rincón del municipio.

Sucre / Corresponsalía Carúpano