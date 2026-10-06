Entorno de Cilia Flores exige medida humanitaria en EE. UU. por delicada afección cardíaca

El entorno familiar y la defensa legal de Cilia Flores exigieron este lunes la concesión de una medida humanitaria de arresto domiciliario ante el deterioro de su estado de salud. La exprimera dama de Venezuela, recluida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a la espera de su juicio en junio de 2027, padece una afección cardíaca grave que requiere exploración e intervención quirúrgica inmediata.

El diputado Nicolás Maduro Guerra denunció en declaraciones públicas que su madrastra presenta un prolapso cardíaco e hipertensión arterial, cuadros agravados por la exposición a gases lacrimógenos en las instalaciones penitenciarias. Asimismo, advirtió que Flores comparte celda con decenas de reclusas, un entorno sin las condiciones mínimas para su recuperación posoperatoria frente al riesgo de un fallo cardíaco irreversible.

La solicitud de custodia domiciliaria monitoreada en Manhattan se evaluará en la audiencia fijada para este 8 de octubre. Esta alerta sobre su salud ocurre dos semanas después de que la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York aconsejara denegar la fianza por considerar que existe peligro de fuga. Flores permanece privada de libertad junto a Nicolás Maduro desde su captura en Caracas el pasado mes de enero, ambos imputados por cargos federales de narcotráfico y conspiración.

Caracas / Redacción web