Entes turísticos dictaron taller a prestadores de servicio para optimizar trato a visitantes en Carnaval (+Fotos)

El Carnaval Internacional de Carúpano, en el estado Sucre, movió a la Corporación Socialista de Turismo (Corsotur), al Instituto Nacional de Turismo (Inatur) y al Instituto Municipal de Turismo de Bermúdez, para la atención a los prestadores de servicio, en materia de formación, promoción e informarles sobre deberes formales, para que den un servicio de calidad a los visitantes durante la festividad.

Germil Sayago, presidenta del organismo, dijo -durante un taller dirigido a los empresarios, emprendedores y quienes en general prestarán servicio durante la temporada, que se realizó en el hotel Euricaribe de Carúpano- que se trata de una formación necesaria para quienes se encargarán de atender a los visitantes.

Sayago anunció que un equipo de unos 80 funcionarios se desplegarán en Bermúdez, para atender a todos los prestadores de servicio.

La intención, dijo, es cambiar con atención de calidad, la percepción negativa de un mal trato a los turistas.

El temario incluyó atención al cliente, innovación en el área de turismo, manejo de quejas y reclamos, entre otros.

Expectativas

Sobre la expectativa de las festividades, aunque no precisó números, Sayago señaló que las reservas estaban hace unas dos semanas en 40%, mientras que en Mochima llegaron al 100%.

Agregó que en este último destino están en vías de solventar el problema que hay con los lancheros y garantizó la seguridad durante la temporada.

Empresa

El vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Carúpano, Tulio Otero señaló que el turismo es el otro gran eje de desarrollo del estado Sucre, por lo que considera fundamentales los talleres de formación para los prestadores de servicio.

Reiteró que el Carnaval de Carúpano es una actividad vital para la economía de la zona de Paria, por lo que desde el ente gremial lo apoyan con fuerza.

"Se trata de una empresa generadora de impuestos, de divisas y de dinero para quienes participan en la actividad, por lo que creemos que es fundamental apoyarla".

Abogó porque en 2026 haya una mejor preparación, que incluya no solo a empresarios, sino también a los vecinos. Además, cree que debe haber incentivos para los empresarios, que los motiven a sumarse a la organización de la festividad.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano