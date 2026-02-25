Entes realizan obras de saneamiento en varios sectores del municipio Bermúdez

Varios frentes de trabajo en materia de saneamiento ambiental se abrieron esta semana en el municipio Bermúdez del estado Sucre.

En la intersección de las calles Bolívar y El Calvario de Carúpano, con recursos de la comuna y con apoyo de la alcaldía, se inició la rehabilitación de dos colectores de aguas servidas.

Se trata de una obra aprobada a la Comuna El Carupanazo durante la Consulta Popular Nacional 2025, que cuenta con el respaldo de la Dirección Integral de Recursos Hídricos de la alcaldía, la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) y brigadistas ambientalistas.

En el sitio se sustituirán 103 metros de tubería, 50 metros en la calle El Calvario y 53 en la calle Bolívar. Además, se construirán un total de 17 empotramientos.

Los trabajos beneficiarán a familias residentes de ambas arterias viales, incluyendo los sectores Corea, Buenos Aires y Tierra de Hombres y Mujeres Libres.

Arreglo

En Playa Grande, la Dirección Integral de Recursos Hídricos de la alcaldía e Hidroven, iniciaron trabajos de excavación para reparar una filtración en la tubería de aguas negras de 10 pulgadas, que permitirá avanzar en la activación de la estación de bombeo, ubicada en esa zona.

También en Playa Grande, en el sector Brisas de Valle Hondo, la Comuna Revolución Socialista Unidos por una Misión, ejecuta trabajos de construcción de un colector de aguas servidas, con la instalación de 200 metros de tubería de 8 pulgadas y la edificación de 24 empotramientos.

La obra de saneamiento ambiental se ejecuta en conjunto entre la Dirección Integral de Recursos Hídricos, Hidroven y brigadistas ambientalistas. El proyecto comunal fue aprobado en la Consulta Popular Nacional año 2025.

Canalización

En el sector 9 de Abril se inició la canalización del río Rivilla, a través de la División de Asfaltado y Alcantarillado del Instituto Municipal de los Servicios Públicos.

Todo el poder popular, comando de comunidad, Ubch y líderes comunitarios junto con Brigadistas Ambientalistas hicieron el anuncio.

La acción incluye la rehabilitación y reparación de la pasarela, gracias al proyecto ganador de la Consulta Popular Nacional.

Sucre / Corresponsalía Carúpano