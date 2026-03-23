En Sucre se distribuyeron 80 toneladas de alimentos en 11 ferias del campo soberano

Desde el sector Boca de Chigua, en Cumaná, estado Sucre, el ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, informó que en la entidad se realizaron 11 ferias del campo soberano, en las cuales distribuyeron 80 toneladas de víveres, como parte del despliegue gubernamental para llevar insumos a las comunidades.

Señaló que continuará con este tipo de jornadas para llevar abastecimiento de diversos rubros a la ciudadanía.

“Es algo que sólo puede hacer este poderoso sistema de distribución de alimentos que, con el Poder Popular, las comunas, los consejos comunales, el autogobierno comunal, permite la organización y suma su producción”.

Aunado a eso, dio cuenta de la realización de unas 521 ferias a nivel nacional que han permitido la distribución de 21.400 toneladas de alimentos.

Destacó la inclusión de los emprendimientos familiares, los campesinos y pescadores del estado Sucre.

Sistema

Informó que revisaron la situación de los Pdval y los Mercal en el estado Sucre y que, con el apoyo del Estado Mayor de Alimentación, serán rehabilitados para que puedan llevar alimentos de calidad y a precios accesibles a la población.

Agregó que están poniendo en práctica las bodegas móviles, con la activación de tres de estos vehículos, para fortalecer aún más la distribución de alimentos.

“Vamos a evaluar con mucha profundidad el tema alimentario. Donde haya una vulnerabilidad, allí tiene que llegar la mano solidaria el gobierno nacional y la Misión Alimentación, para que a nuestro pueblo no le falle la alimentación”.

Destacó que el sistema alimentario nacional se viene fortaleciendo y hay reservas superiores a los 110 días, “cosa que nos da tranquilidad y seguridad de que siempre vamos a tener alimentos disponibles en almacenes y la cosecha. Hemos avanzado de forma significativa y esto se traduce en seguridad alimentaria y en alimentos para el pueblo”, concluyó.

Sucre/ Yumelys Díaz