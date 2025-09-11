En sesión especial nombraron en Bermúdez siete responsables de las líneas establecidas en ley orgánica

Con una sesión especial de la Cámara Municipal de Bermúdez, para presentar el decreto del alcalde, se nombraron los siete directores sectoriales para las llamadas Siete Transformaciones, que regirán las políticas públicas en lo sucesivo.

La actividad se llevó a cabo en la sala de teatro del Ateneo de Carúpano, en el estado Sucre, con una presencia nutrida de público, los concejales del municipio y el alcalde Julio Rodríguez, quien fue el encargado de oficializar a los encargados por cada área.

En este caso, el ex alcalde y profesor universitario Arturo Hurtado, fue nombrado como director sectorial para la primera transformación, que se refiere a la economía; en la segunda transformación, referida a los servicios y ciudades humanas, se nombró a Ornella Acosta; en la tercera, que atañe a la seguridad, se designó al mayor de bomberos Miguel Cabeza.

Líneas

En lo social, que está contenido en la cuarta transformación, se nombró a Raquel Candiales; mientras que en la quinta, relacionada con las comunas, se responsabilizó a Rosamry Rivas.

En la sexta, el titular es Robert Echezuría, quien tendrá a su cargo lo relacionado con el ecosocialismo, mientras que María Jiménez, será la responsable de lo relacionado con la geopolítica.

Los nombrados tendrán como responsabilidad impulsar proyectos relacionados con las siete líneas, que están contempladas en una ley orgánica.

Sucre / Corresponsalía Carúpano