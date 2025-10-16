En sectores de Barcelona suman más de una semana sin recibir agua

En diferentes sectores de Barcelona suman más de una semana sin recibir agua potable a través de tuberías. Vecinos afectados dicen desconocer los motivos, pero esperan una solución urgente porque las reservas que tenían están a punto de acabarse.

Comunidades como Brisas del Mar, Las Casitas, además de diferentes conjuntos residenciales ubicados en Nueva Barcelona tienen el problema vigente. Algunos señalan que el ciclo de distribución que aplica la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) semanalmente no se está cumpliendo y por esa razón están a secas.

Vale acotar que durante la tarde del miércoles 15 de octubre en la cuenta de Instagram de Hidrocaribe compartieron una historia en la que informaron sobre labores de mantenimiento correctivo y preventivo en la Planta Potabilizadora José Antonio Anzoátegui, que abastece a gran parte de Barcelona. Sin embargo, no hay un comunicado oficial que confirme si esa es la razón de la ausencia del recurso en los sectores mencionados.

Urgencia

Angélica Núñez, quien reside en Brisas del Mar, calificó como una "desconsideración" que los dejen sin agua por más de una semana, pues no todos tienen tanques o tambores suficientes para almacenar el líquido que les permita aguantar varios días.

"Hay gente que cuando mucho tiene dos o tres tambores y 'potecitos' de jugo o refresco para guardar, pero eso no dura nada", expresó la mujer, quien agregó que los conductores de camiones cisterna cobran alrededor de 250 bolívares por llenar un recipiente de aproximadamente 200 litros.

En las redes sociales de Hidrocaribe muchos usuarios también expusieron la urgencia que tienen con el agua, pero hasta la tarde de este jueves 16 de octubre dicho ente seguía sin aclarar el motivo de la falla en la distribución.

Otros afectados

Vecinos de comunidades como Álvarez Bajares, Fundación Mendoza (segunda etapa), entre otros, indicaron que luego de 10 días sin agua la misma comenzó a salir por tuberías este jueves 16. Sin embargo, el recurso salía con baja presión y para después del mediodía cesó por completo.

Barcelona / Javier A. Guaipo