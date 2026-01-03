En la zona metropolitana de Anzoátegui salieron a abastecerse de alimentos y gasolina tras conocerse la agresión contra Venezuela 

Ciudadanos de la zona metropolitana del estado Anzoátegui optaron por salir a la calle este sábado, especialmente a abastecerse de alimentos y gasolina, tras conocerse la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y la posterior confirmación de la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Durante un recorrido que realizó el equipo de El Tiempo, se conoció que algunos supermercados, al igual que estaciones de servicio dolarizadas, reportaron largas colas de personas desde temprano, quienes buscaban surtirse por prevención.

Pasadas las 10:00 am, el panorama se repetía en comercios como Híper Líder, en donde se observó que todas las cajas tenían gran acumulación de ciudadanos, algunos comprando rubros como harina, espagueti, arroz y enlatado al mayor.

En el centro de Barcelona, pese a que no había una movilización normal, los pocos establecimientos que laboraron y a media santamaría, estaban concurridos de compradores.

"He caminado por varios comercios y no he conseguido harina de maíz, nada más hay en este chinito y estaban limitando a tres por persona. Uno debe surtirse, porque no sabemos qué se pueda presentar, por lo menos se rumora que más tarde hay toque de queda", expresó una joven madre, quien pidió reservar su nombre.

La baja movilización de ciudadanos también se visualizó en el terminal terrestre Hugo Chávez, en la avenida Aeropuerto.

Pese a que las instalaciones estaban abiertas, las líneas de autobuses no laboraron este sábado. Sólo se encontraban algunos carritos por puesto, cuyos choferes esperaban para ofrecer salidas hacia Píritu y Clarines, los destinos que suelen tener más demanda.

Paralelo a esto, los militantes del gobierno optaron por concentrarse a partir de las 9:00 am en la plaza Bolívar para exigir, entre consignas, la liberación de Maduro y su esposa, en un encuentro que estuvo liderado por la alcaldesa Sugey Herrera.

La mandataria pidió al pueblo a mantenerse en las calles, en defensa de la revolución bolivariana.

