En la Urb. Chuparín drenaron las aguas negras y prometieron realizar trabajo para mejorar sistema de cloacas (+Fotos)

Vecinos de la urbanización Chuparín, en Puerto La Cruz, reportaron que una cuadrilla de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) acudió al sitio, a final de la tarde del miércoles 13, y lograron drenar las aguas servidas que se desbordaron tras la fuerte lluvia del pasado domingo.

Señalaron que los trabajos los llevaron a cabo con representantes de la dirección de Servicios Públicos de la alcaldía del municipio Sotillo.

"El miércoles a las 6:00 de la tarde lograron quitar el tapón que estaba en la boca de visita de la calle 12 y el agua bajó. En mi casa lo que queda es el olor dentro del patio, pero gracias a Dios el agua bajó. Incluso cuando estaban trabajando para drenar en mi pasa todo se puso crítico, se empezó a meter el agua para los cuartos y fue muy desesperante la situación", comentó la moradora Emma Díaz.

Según comentó la vecina, los representantes de Hidrocaribe y del ayuntamiento porteño les prometieron, además, que este sábado 16 visitarían de nuevo la comunidad para hacer una conexión desde la boca de visita hasta un drenaje nuevo que está ubicado en el sector Tierra Adentro.

"Espero que lo hagan pronto porque esa es una ayuda que vamos a tener. Con este trabajo no deberíamos pasar más por la misma situación", añadió.

¿Y la calle 15?

En un recorrido hecho por la urbanización el pasado martes 12/8 se observó que las aguas servidas no sólo habían llegado a viviendas de la calle 12, sino también a algunas de la 13 y a varias de la 15.

Grégory Reyes, uno de los habitantes de la calle 15, afirmó este viernes que tras la maniobra realizada en la calle 12, "mermó un poco" el líquido putrefacto que se derramó por esa zona.

"Nos dijeron que mañana (sábado) vendrán a realizar el trabajo completo para terminar de solucionar", manifestó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez