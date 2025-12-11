En la Península de Araya siguen esperando por plan macro que solucione el problema del agua

Las comunidades del municipio Cruz Salmerón Acosta en el estado Sucre están lejos de tener un servicio de agua por tubería regular y sin contratiempos, según afirman quienes hacen vida allí.

Maritza Ramírez, quien además de ser la presidenta de la Asociación de Turismo de Araya, es vocera vecinal del casco central de la población, señaló que los problemas que afectan a muchas de las poblaciones de la península, con respecto al agua, siguen su curso.

Explicó que en la zona urbana, el abastecimiento de agua cumple un ciclo de 30 días y hasta más, porque las tuberías se revientan en todas partes.

“La Península de Araya viene arrastrando con este mal desde hace muchos años. Los pueblos y caseríos son los más sufridos por la carencia de un buen proyecto de tanques que almacenen agua suficiente para cuando haya cualquier contingencia”.

Especificó que caseríos como Punta Arena Arriba y Abajo, por donde pasa la tubería; El Rincón, Punta de Araya, Punta Colorada, El Guamache, Taguapire, Guayacán y Caimancito sufren las carencias que originan los tubos dañados, viejos y obsoletos.

Por esta razón cree que hay que hacer un proyecto macro para que a la península puedan venir a invertir y a sembrar, porque cuenta con las mejores y más hermosas playas y paisajes de Sucre.

Plan

Reconoció que hay algunos esfuerzos destacables, tal es el caso del proyecto de la plaza Bolívar, que ganó en una de las consultas comunales y que conectará el agua de la tubería principal que va a la empresa salinera con este sector. La obra beneficiará a unas 415 familias, comercios, restaurantes y posadas de la zona.

“Se trata de uno de los sectores más desasistidos y carentes del líquido. Esperando que esto se solucione a la mayor brevedad”.

Sucre / Corresponsalía