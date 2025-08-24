En La Malagueña denuncian fallas en los servicios públicos de la comunidad

Vecinos del sector La Malagueña, en la avenida Universidad de Cumaná, en el estado Sucre, reportaron fallas en los servicios públicos, y de manera más concreta en el abastecimiento de agua potable, que es muy deficiente en la zona.

Génesis Vivas, habitante del sector, expresó que la tubería que les lleva el líquido está muy deteriorada y tiene años que no la tocan para hacer mantenimiento. En el sector habitan unas 67 familias, que ven afectada su cotidianidad por este problema.

La vecina señaló que el tubo pasa por la Laguna de los Patos y debido a las roturas, entra agua contaminada en el caudal que llega a sus hogares, lo cual representa un riesgo inminente para la salud de quienes habitan en el sector y reciben el abastecimiento por esa vía. “La tubería no da abasto y por la cantidad de habitantes que tenemos aquí es muy delgada”.

Sin ayuda

Wilmarys Medina, otra afectada, señaló que han buscado ayuda para reparar los tubos en varias instituciones, pero nadie ha dado la cara. Dijo que son los habitantes del sector los que salen a solucionar cuando el tubo se rompe.

Aprovechó para denunciar el deterioro de la vialidad que da acceso a esa comunidad, que se encuentra muy dañada. “Se han hecho algunas reparaciones de huecos con escombros, y algunos transportistas de ripio han donado material para realizar arreglos”.

Igualmente, señaló que hay problemas con el alumbrado público, sobre todo en la entrada, cuya oscuridad en la noche borra totalmente el acceso a la comunidad.

Sucre / Corresponsalía