En La Baritina el flujo de bañistas estuvo bajo en los primeros días de diciembre 

Prestadores de servicios turísticos que hacen vida en el embarcadero de La Baritina, ubicado en Guanta, reportaron que el flujo de bañistas estuvo bajo durante los primeros días de diciembre.

Manifestaron que tienen esperanza de que a partir del 25/12 cambie el panorama.

"Por lo general, desde el 25 hay un pequeño repunte y desde el 30 todo es más fuerte. Por ahora no ha habido afluencia, pero creemos que va a mejorar", comentó Yusmila Hernández, quien vende boletos hacia Isla de Plata.

La prestadora de servicio añadió que la última vez que vivieron "una buena temporada vacacional" fue antes de la pandemia de Covid-19.

El comerciante Julio Barrios también afirmó que desde el año 2019 no se ha visto gran afluencia de bañistas en el embarcadero guanteño.

Sin embargo, tiene fe de que a partir del 28 de diciembre mejore el flujo de bañistas en el lugar.

"Hace como cinco o seis años vivimos nuestra última temporada buena, pero después como que nos hubiesen caído las siete plagas de Egipto. Este año es impredecible decir si tendremos una buena temporada por la situación política que vive el país. El año pasado se vivió algo similar por las elecciones, y la realidad es que a nosotros no nos interesa quién mande, sino que se aligere la situación del país para trabajar tranquilos", acotó.

Precios

Actualmente el precio para trasladar a una persona hacia Isla de Plata es de Bs 810, mientras que para Punta La Cruz el monto asciende a Bs 1.080.

Vendedores de boletos consultados explicaron que ahora sólo colocan precios en moneda nacional, debido a las distorsiones que existen con las tasas del dólar en la actualidad.

Se conoció que para trasladar bañistas a Isla de Plata, el destino más solicitado en este muelle, hay nueve embarcaciones disponibles con capacidad de entre 30 y 50 pasajeros, dependiendo del tamaño de la unidad de transporte acuático.

Guanta / Jesús Bermúdez