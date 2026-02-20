En la Av. 4 de Tronconal III aún esperan una solución para el colapso de las cloacas (+Video)

"En la eterna espera de una solución" dijeron estar quienes residen en la avenida 4 de Tronconal III, en Barcelona, respecto al colapso de las aguas servidas que se observa con solo pasar por el lugar.

Vecinos como Humberto Mendoza indicaron que acumulan más de una década con ese problema, que a su juicio se resuelve con una limpieza profunda de las alcantarillas, así como con la reactivación de la estación de bombeo ubicada junto al Complejo Deportivo Yulimar Rojas.

Agregaron que en ocasiones las cloacas derramadas son tan abundantes que cubren por completo uno de los canales, cerca de la intersección con la avenida Rotaria que los conecta con la comunidad de Tronconal IV. Aseguraron que la constante exposición al líquido putrefacto ha generado enfermedades en más de uno, motivo que ellos consideran suficiente para que las autoridades solventen de una vez por todas.

Cansados

Mientras que personas como Mendoza se mostraron optimistas respecto a que la alcaldía de Barcelona, en conjunto con la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), actúen respecto a este tema, otros como Hernán González dicen estar cansados.

"Yo me identifico como revolucionario, pero de verdad que esta gente decepciona a uno. Puro prometer que van a hacer algo y cuando vemos, lo que mandan es una cuadrilla de cuatro o cinco hombres que medio limpian y se van", expresó el señor, con gestos de molestia en su rostro.

Agregó que él en múltiples oportunidades ha dejado saber que la solución pasa principalmente por una limpieza profunda en la alcantarilla que desemboca en la laguna que los separa del sector El Esfuerzo III, pero hasta ahora no lo han escuchado.

Inconsciencia

Humberto Mendoza comentó que hay un punto clave de la alcantarilla que debe ser limpiado con una máquina pesada para poder ver un cambio, pero los dueños de la casa cercana a ese tramo se oponen por temor a que les generen algún daño en su vivienda.

"También sucede que a ellos no les afecta el agua sucia y mucho menos se les mete cuando llueve. Por eso no toman conciencia de lo necesario que es ese trabajo", aseveró.

El señor también resaltó que luego de la mencionada vivienda están otras siete y ocho que sí se ven gravemente perjudicadas, pues las cloacas ocupan todo el frente y en ocasiones hasta les impide salir con normalidad.

"Sentarse o pararse afuera de sus casas para ellos no es una opción. De hecho en diciembre todas esas personas ni se vieron por la calle porque solo al abrir la puerta se les meten esos olores malísimos", añadió el señor, quien también citó el caso de una vecina de la tercera edad que para salir de su casa tienen que montarla en un carro dentro de su garaje y lo mismo cuando regresa.

La esposa de Mendoza, quien prefirió no decir su nombre, afirmó que el caos es peor cuando llueve con fuerza porque la avenida queda intransitable por varias horas y en ocasiones el líquido se mete en los hogares.

Barcelona/ Javier A. Guaipo