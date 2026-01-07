En el municipio Bermúdez ratificaron directiva de la Cámara Municipal para el periodo 2026

Ángel Toussaint y Raibert Arrieta fueron ratificados, la tarde de este martes, como presidente y vicepresidente de la Cámara Municipal de Bermúdez, en el estado Sucre, para el periodo 2026, en una ceremonia que se llevó a cabo en la sala de sesiones José Grau Machado del Concejo Municipal.

Como secretario y subsecretaria del ente, fueron nombrados, igualmente, David Ottoniel Martínez, y Maryoris Quijada.

El recién ratificado presidente de la cámara, Ángel Toussaint, agradeció la confianza del resto de los concejales y de las fuerzas políticas de locales y estadales por el nuevo nombramiento, al tiempo que ratificó el compromiso para seguir trabajando en las ordenanzas, que den un estamento jurídico a la gente.

Agregó que van a discutir la agenda legislativa, luego de finalizar un periodo que calificó como muy productivo, con la reforma de unas cinco ordenanzas y retomarán dos que quedaron pendientes.

Acuerdo

En la primera sesión de este martes, la Cámara de Bermúdez aprobó un acuerdo, en el cual condenaron y rechazaron los hechos del 3 de enero, con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Llamó a los venezolanos a actuar con patriotismo y rechazar el ataque, “porque está primeramente la patria y debemos unirnos para sentar un precedente, para que esto no vuelva ocurrir nunca más”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano