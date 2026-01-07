miércoles
, 07 de enero de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

En el municipio Bermúdez ratificaron directiva de la Cámara Municipal para el periodo 2026

enero 7, 2026
La directiva de la Cámara de Bermúdez fue ratificada en pleno / Foto: Cortesía Otto Irazábal

Ángel Toussaint y Raibert Arrieta fueron ratificados, la tarde de este martes, como presidente y vicepresidente de la Cámara Municipal de Bermúdez, en el estado Sucre, para el periodo 2026, en una ceremonia que se llevó a cabo en la sala de sesiones José Grau Machado del Concejo Municipal.

Como secretario y subsecretaria del ente, fueron nombrados, igualmente, David Ottoniel Martínez, y Maryoris Quijada.

El recién ratificado presidente de la cámara, Ángel Toussaint, agradeció la confianza del resto de los concejales y de las fuerzas políticas de locales y estadales por el nuevo nombramiento, al tiempo que ratificó el compromiso para seguir trabajando en las ordenanzas, que den un estamento jurídico a la gente.

Agregó que van a discutir la agenda legislativa, luego de finalizar un periodo que calificó como muy productivo, con la reforma de unas cinco ordenanzas y retomarán dos que quedaron pendientes.

Acuerdo

En la primera sesión de este martes, la Cámara de Bermúdez aprobó un acuerdo, en el cual condenaron y rechazaron los hechos del 3 de enero, con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Llamó a los venezolanos a actuar con patriotismo y rechazar el ataque, “porque está primeramente la patria y debemos unirnos para sentar un precedente, para que esto no vuelva ocurrir nunca más”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram