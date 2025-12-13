En el municipio Bermúdez cerrarán recaudación fiscal con un ingreso que triplica la de 2024

El superintendente de Administración Tributaria de Bermúdez, Venancio Meza Díaz, señaló que el cierre fiscal de 2025, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, será positivo para las finanzas del gobierno municipal, toda vez que se alcanzaron y superaron las metas durante el ejercicio.

El funcionario atribuyó este logro a la permanente tarea de supervisión, además de otros factores puntuales, que permitieron que los procesos de declaración se agilizaran.

Destacó que algunas medidas, como el cierre de negocios, no son deseables, debido a las condiciones económicas del país y que se trata de acciones extremas que tienen repercusiones en la economía del sancionado. En Bermúdez, la alícuota tiene un promedio de 1,5 sobre las ganancias de la empresa.

Este año, explicó, los resultados serán mejores que en los cuatro precedentes. En este caso, en 2024 la recaudación fue de poco menos de 90 millones de bolívares, aunque la meta fue de 142.

En 2025, se ubicó en 140 millones, y se alcanzó en el mes de mayo pasado. Esto se traduce en una recaudación, si se quiere estable, que promedia los dos millones 400 mil dólares anuales de ingreso de tributos, en los últimos cuatro años. “En el año 25 vamos a multiplicar por cuatro lo que ocurrió en el 24. Yo estimé 140 y vamos a llegar a 360”.

Reconoció que las metas se establecen en bolívares, pero la variación anual se produce debido al alza de la divisa extranjera y a la inflación que genera.

Pese a que 2024 cerró con una meta por debajo de lo esperado, esto se subsanó en 2025, y en divisa la variación, hasta ahora, es de 2 millones 700 mil dólares. Insistió en que el comportamiento de los ingresos ha sido relativamente estable.

Informó que para 2026 tienen planteado la entrega de la nueva ordenanza de recaudación, así como las de bebidas alcohólicas y tasas administrativas, poner en práctica algunas mejoras en materia tributaria. La meta para el próximo año es de 500 millones de bolívares.

Agregó que las mejoras tienen que ver con innovaciones, como el cobro del impuesto al arrendamiento de bienes inmuebles, que está en la ley, pero no se cancelaba, y la reducción del plazo de declaración a un lapso menor de 15 días, para que los cobros sean más oportunas.

Sucre / Corresponsalía Carúpano