En El Moriche amanecieron con las cloacas desbordadas (+Fotos)

No es la primera vez que despiertan y se percatan de que las aguas negras están sobre las aceras frente a sus casas. Con este panorama empezaron el sábado los que viven en la calle Arrendajo del conjunto residencial El Moriche del sector Las Casitas, en Barcelona.

"Las tanquillas no han parado de emanar, el olor es insoportable y el oleaje que producen los vehículos que trasitan hacen peor la situación porque esa agua entra a nuestras casas". Andreína Pérez vive al final de esta calle y aseguró que esto ocurre seguido en la urbanización.

La afectada mencionó que han hecho los debido reportes por la aplicación de VenApp y por WhatsApp y la respuesta que obtienen es que sumen a más vecinos a hacer las solicitudes para que puedan obtener una solución rápida.

Barcelona / Redacción web