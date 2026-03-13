En el mercado municipal de Anaco el kilo de queso llegó a 4 mil bolívares

En el mercado municipal de Anaco, el kilo de queso alcanzó los 4 mil bolívares, cifra que algunos clientes consideran excesiva y optan por comprar el producto lácteo en otros establecimientos y locales en diferentes puntos de la ciudad.

Así lo expresaron varias amas de casa que recorren los abastos y lugares de venta para comparar los precios y adquirir el queso por el monto más barato tratando de "estirar" su presupuesto familiar.

"Compro queso en la avenida Portuguesa y esta semana lo conseguí en 3.400 bolívares. Ha venido subiendo, pero tengo que comprarlo porque siempre lo necesito para el desayuno o la cena", dijo Maritza Andarcia.

Yulitza Bolívar es cliente de un local de víveres en la calle Sucre y comentó que compró un kilo de queso por 3.390 bolívares la mañana de este viernes. "Los precios cambian todos los días y hoy lo compré así, pero quizás mañana esté más caro. Lo bueno es que está más económico que en el mercado", acotó.

En el caso de Olivia Hernández, quien no tiene un lugar fijo para comprar, indicó que pagó 3.300 bolívares por un kilo del producto en un abasto ubicado en la avenida Miranda.

"Me parece que todo está muy caro, pero el queso sube más que todo en esta época de verano. Yo compro semanalmente y a veces no me alcanza la plata para comprar un kilo y me llevo sólo medio kilo. Lo compro por mis hijos que lo comen bastante", indicó.

En alza

Luis Martínez, quien tiene un puesto de venta de queso en la avenida Portuguesa, dijo que desde principios de año el producto ha estado en alza.

"En enero estaba en 2 mil bolívares, para febrero llegó a 2.500 y en las últimas semanas ha seguido subiendo hasta llegar a 3.400", expresó.

Dijo que normalmente en verano alcanza precios más altos debido a la sequía. "Los proveedores nos dicen que disminuye la producción de leche porque el pasto está seco y eso afecta a toda la cadena", explicó.

Anaco / Danela Luces