En el Calendario Dogourmet 2026 cada personalidad de los peluditos tiene un sabor

La 12° edición del Calendario Dogourmet celebra lo que hace único a tu peludito y te invita a descubrir qué sabor, de sus exquisitas recetas para consentir a tu perro, hace match con su forma de ser, indica la marca en nota de prensa.

“Cada peludito tiene su personalidad y cada uno tiene un espacio en nuestras categorías: Carne a la parrilla, Parrilla mixta, Pollo a la brasa y Asado negro, porque cada personalidad tiene un sabor”, dijeron los voceros de la empresa.

Además de los 12 protagonistas de esta aventura de ser imagen del Calendario Dogourmet, este año contamos con la categoría “Influencers”, para todos esos perritos o humanos que tienen comunidades digitales, y Fundaciones que ofrecen segundas oportunidades a los peluditos, porque ellos se merecen una mención especial en la comunidad pet friendly.

Las postulaciones para el Calendario Dogourmet 2026 están abiertas hasta el 27 de noviembre para toda Venezuela en www.calendariodogourmet.com, a través de tu dispositivo móvil, y en nuestro evento presencial en Caracas, donde además de las postulaciones, tendremos actividades diseñadas para el disfrute de los peluditos y toda la familia.

Postulados

Con más de 10 mil postulados en su edición anterior y con 12 años de trayectoria, el Calendario Dogourmet es una referencia para el país de lo que significa un evento para mascotas: experiencias, comunidad, diversión y compañía, es la celebración de todas las características que hacen únicos a los consentidos de la casa.

“Cada personalidad encuentra su sabor y queremos saber cuál es el de tu peludito, ¡Entérate de todos los detalles y las fechas de las próximas fases en @dogourmetve!”, agregaron los representantes de la empresa que elabora alimentos para mascotas.

