En el Barrio Industrial II de Barcelona solicitan reparación de una tubería de aguas blancas (+Video)

Con problemas de abastecimiento de agua potable. Así dijeron estar desde hace más de tres meses, habitantes del Barrio Industrial II de Barcelona. Al parecer, por la rotura de una tubería.

"Ese tubo lo partieron cuando vinieron a hacerle la limpieza al arroyo. Normalmente eso lo limpian con una araña (máquina), pero en esa oportunidad vinieron con una cuchilla(excavadora). A pesar de que les dije que estuvieran pendiente, cuando regresé habían partido el tubo y se fueron, no volvieron más", expresó Edwin Figueroa.

De acuerdo a Figueroa, ese es uno de los tubos que pasa de la Zona Industrial Los Montones hacia esta comunidad, por la pared del canal.

"Si llueve y llega a subir el nivel del agua, esa tubería se puede contaminar. Necesitamos que las autoridades se aboquen a atender este problema, que actualmente es la prioridad", aseguró Figueroa.

Dos partes

Según la señora Cruz Figueroa, esta tubería presenta problemas en dos puntos, a una corta distancia.

"Vinieron a limpiar el arroyo y sacaron el tubo en una parte, después vinieron otra vez con la maquinaria y lo rompieron en este lado, porque lo ideal es que lo limpien con la araña no con una cuchilla (excavadora), porque con eso no tienen el cuidado necesario", dijo.

Se conoció que desde entonces, la mayoría de los habitantes no cuenta con agua por tubería.

Cruz, quien reside cerca de la avería, manifestó que logra surtirse es por medio de un vecino, que como pudo conectó una tubería doméstica en la rota, para poder abastecerse.

Luis Gutiérrez, quien habita en la calle Orinoco, aseveró que en esta parte de la comunidad están si agua por este problema.

"La maquinaria se metió a limpiar y rompió el tubo que manda el agua para acá y todavía no lo han mandado a arreglar. Eso tiene como cuatro meses", mencionó Gutiérrez.

Más necesidades

En la comunidad solicitaron que se atienda el problema que presentan con las cloacas, al parecer, producto de un colector caído. Así como las fallas de drenaje.

"Tenemos años con esos problemas. Hace como tres semanas vinieron. De verdad que no sé de dónde eran, pero marcaron la calle Orinoco porque supuestamente venían a romper para poner un nuevo drenaje, pero hasta que no vea las maquinarias, no lo creo", relató Gutiérrez.

Vecinos manifestaron que uno de los puntos más críticos está en la calle Sucre, justo detrás de la Escuela Pedro Arnal.

"Este barrio tiene muchas cosas por arreglar, sobre todo este tramo cerca de la escuela, que cuando llueve los niños no pueden pasar", aseguró Cruz Figueroa.

En la comunidad también solicitaron que disminuyan las constantes fallas eléctricas que, al parecer, han dañado electrodomésticos. Así como también, que se revisen las condiciones de algunos transformadores.

Barcelona / Elisa Gómez