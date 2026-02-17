En Carúpano temporada de Carnaval se desarrolló con playas, posadas y hoteles llenos de visitantes

A tope se encontraban este lunes las principales playas del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, durante esa temporada de Carnaval 2026.

En Playa Grande, una de las más visitadas, había una buena afluencia de visitantes. La mayoría eran temporadistas que visitaban la zona, como Carlos Pereda, proveniente de San Félix en el estado Bolívar, quien estaba con su esposa y suegra. “Aprovechamos la playa un rato y luego vamos al desfile. Carúpano nos encanta y venimos todos los carnavales. Claro, la situación de la Troncal limitó por un tiempo, pero ahora hay más seguridad”.

En Patilla, la playa más popular y concurrida de Bermúdez, una afluencia más que buena era lo primero que se apreciaba al llegar a la zona.

Opinión de visitante

Pedro Bermúdez, quien visitaba Patilla desde Maturín con un grupo familiar de 15 personas, evaluó como muy acertado el despliegue de seguridad, tanto en el centro de la ciudad como en las playas. “Ya tenemos tres días en Carúpano. El ambiente es extraordinario”.

Arístides Hurtado, proveniente de Caracas y con dos días en la zona de las playas, destacó que estaba sorprendido de los avances en Patilla, por las obras que se hicieron en la franja costera, luego de 15 años sin venir a Carúpano. “La playa es tranquila y el ambiente es excelente”, recalcó el temporadista.

Karen Bernárdez, proveniente de la ciudad capital, visitaba el municipio por primera vez, y le pareció espectacular, desde el desfile, la gente y los servicios. “Todavía nos quedan más días para disfrutar y volveremos”.

A las voces se sumó Ángel Lissioni, de Maturín, quien afirmó que visita todos los años Carúpano en todas las temporadas. “Uno disfruta aquí como debe ser. Vénganse para Carúpano que se están perdiendo de algo bueno”.

Ocupación

Germil Sayago, autoridad única en Turismo de Sucre, confirmó que las playas de toda la entidad se encuentran a tope por la visita de temporadistas. “Nos visitan turistas de Monagas, Anzoátegui, Portuguesa”.

Con relación a la ocupación hotelera, informó que Cumaná se encuentra al 60% de su capacidad, mientras que en Mochima y Santa Fe, se encuentran al 87%.

En el eje Paria y Carúpano, están en 95% de la oferta hotelera y posadera. “Estamos terminando esta temporada en positivo, con seguridad en cada punto y con resguardo de la familia y la paz que es lo que queremos. Es lo que cuidamos aquí y en cada rincón de Venezuela”.

Evaluación de temporada

Freddy Mata, presidente de la Asociación de Hoteleros y Posaderos, señaló que la temporada ha sido “interesante y sabrosa”, con movimientos de personas desde el centro y oriente sur del país a disfrutar de un producto turístico consolidado, como el Carnaval de Carúpano, en su edición 61.

Mata destacó que se han recibido muchos turistas, que vinieron a disfrutar de la vistosidad y el colorido de las fiestas “pero sobre todo, del gentilicio del carupanero, que lleva la festividad en la sangre como una herencia”.

Calificó como masiva la afluencia, con importantes números en posadas y hoteles, y puso como ejemplo la afluencia en playa Patilla y otros balnearios del municipio. “Patilla sigue siendo el sitio de encontrarse y pasarla chévere”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano