En Carúpano entregaron acreditación a 39 consejos campesinos del municipio Bermúdez

Unos 39 consejos campesinos del municipio Bermúdez del estado Sucre, fueron acreditados en un acto efectuado en la sala de teatro del Ateneo Luis Mariano Rivera.

Isabel Sequera, directora operativa del Instituto Autónomo Municipal de Desarrollo Agropecuario de Bermúdez (Iamdaber), explicó que se trata de un proceso de adaptación que se viene cumpliendo en las estructuras del sector campesino y productor en todo el país.

Mencionó que son estructuras nuevas, que abolieron los viejos consejos campesinos. Ahora se agrupan en tres vocerías: organización, defensa territorial y formación.

La acción se ejecutó en 46 comunidades rurales de la zona, pero algunas se agruparon de acuerdo a las características del sector y al fusionarse quedaron los 39 consejos, en los cuales están las tres vocerías y sus suplentes.

Beneficio

Explicó que la acción dará paso a un proceso de financiamiento de proyectos campesinos, tal como se ha dado en lo comunal y en el sector de la juventud.

Cada consejo campesino, señaló, está llamado a levantar su proyecto y propuestas, y con una consulta se escogerá uno. “Eso permite mayor acceso a los recursos y el manejo de las realidades propias de los consejos campesinos”.

Entre las acciones que se anuncian para el sector están las ferias campesinas, que se organizarán desde el Ministerio de Agricultura y Tierras para impulsar a los productores. “Se va a hacer un censo de lo que se está produciendo y eso se va a llevar a esas ferias”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano