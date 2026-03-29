En Cantaura se realizó la tradicional bendición de las palmas

La feligresía de Cantaura asistió este domingo a la tradicional ceremonia religiosa de la bendición de las palmas que tuvo lugar en la plaza Primero de Mayo de la capital del municipio Freites, en la zona centro del estado Anzoátegui.

Los asistentes expresaron su fervor este Domingo de Ramos celebrando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y dando inicio a la Semana Santa 2026, con una procesión que partió de la plaza hasta el Santuario Mariano Nuestra Señora de La Candelaria.

Con las ramas de palma en sus manos como símbolos de la fe y la victoria pascual de Jesús, los creyentes llegaron al Santuario de la Virgen de la Luz para participar en la homilía presidida por el presbítero Félix Figueroa Wettel, en la cual se invitó a la reflexión y el recogimiento espiritual.

De esta manera niños y adultos chamariaperos se unieron a la programación de la iglesia católica para la Semana Santa de este año y se preparan para los días más importantes de la fe cristiana.

Cantaura / Danela Luces