miércoles
, 17 de septiembre de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

En Brisas de Pantanillo viven acosados por los derrames de cloacas por colapso de planta (+Fotos)

septiembre 17, 2025
184 familias sufren las consecuencias del colapso de la planta de tratamiento / Foto: Corresponsalía

El problema de la contaminación por aguas servidas acosa a 184 familias, unos 269 habitantes distribuidos en 127 casas, del sector Brisas de Pantanillo, en la zona noreste de Cumaná, en el estado Sucre.

La líder comunitaria del sector, Isabel Ortiz, dijo que llevan nueve años padeciendo con la insalubridad que genera el colapso de la planta de tratamiento que está ubicada en la zona, y que recibe las aguas residuales de una buena parte de la ciudad capital.

La dirigente vecinal explicó que el problema de los derrames es producto del daño de las cuatro bombas de la instalación.

Sin apoyo

Agregó que llevan nueve años buscando apoyo de las autoridades nacionales, regionales y locales, sin resultados positivos.

Una de las consecuencias más graves, es que los derrames contaminan la zona de cultivo que mantiene aguas abajo unos 69 productores agrícolas.

Espera que al quedar un proyecto comunal para reparar la instalación en segundo lugar, puedan hacer algo para ir solucionando la situación, porque saben que el recurso es muy poco.

Sucre / Corresponsalía

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram