En Bermúdez personas con discapacidad deben circular por espacios donde no se cumplen las normas

El 3 de diciembre se celebró el Día Internacional para la Atención de Personas con Discapacidad, pero el entorno para muchas de estos seres humanos sigue siendo hostil. Es el caso de las personas con discapacidad motora, para quienes transitar por las calles de Carúpano, en el estado Sucre, significa enfrentar baches, huecos, inexistencia de aceras en algunos sectores, falta de rampas y pare de contar.

Marilubys Campos, vocero en Bermúdez del Movimiento Social nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad de Venezuela, explicó que a través de mesas de trabajo, las organizaciones del área, trataron de que se asumieran las normas emitidas por la Comisión Venezolana de Normas Industriales (Covenin), cuando se tratara de la edificación de nuevos espacios o en tal caso, en la reedificación de infraestructuras como aceras, entradas de centros hospitalarios, espacios educativos y gubernamentales en general.

Aclaró que las únicas instituciones que han cumplido con estas normas Covenin son las privadas, más no las públicas, tal como cabría esperar.

Dentro de la Ley de Atención a Personas con Discapacidad, indicó Campos, hay varios artículos que establecen de manera específica, la aplicación de estas normas, al momento de organizar, planificar y ejecutar o crear mejoras de infraestructura que permitan el uso de las personas con discapacidad.

Esas mejoras fueron planteadas, por ejemplo, durante la rehabilitación de la plaza Bolívar, pero después, a pesar de que los ingenieros dijeron que tomarían en cuenta las sugerencias, no se hizo nada.

Campos sabe mucho del tema, porque debe desplazarse en silla de ruedas, por una discapacidad motora. “Cada vez que hay una construcción yo me acerco y digo que hay personas con discapacidad, que van a vivir o usar esos espacios. Ellos saben y es una obligatoriedad gubernamental que se debe cumplir nacional e internacionalmente”.

Obras

Omaira Requena, directora de Planeamiento Urbano de la Alcaldía de Bermúdez, reconoció que en materia de urbanismo, en el municipio no se ha avanzado mucho, y refirió que sólo en la plaza Colón y en algunos comercios se ha dispuesto la construcción de rampas.

Cree que con los proyectos aprobados a través del Consejo Federal de Gobierno, que admitió la construcción de aceras, se podrá avanzar un poco más en la tarea de adecuación. “Eso se descuidó un poco”.

Refirió que una de esas obras, en el centro de la ciudad, se aprobó la construcción de aceras, para lo cual, la gestión hará cumplir la norma, sobre todo en lo referentes a las esquinas. Dijo que el cumplimiento de la ley “va a depender de cada consejo comunal”.

Freddy Gil Martínez, un adulto mayor con evidentes problemas motrices, circulaba entre la plaza Colón y la intersección de la calle Carabobo con la Güiria, con una andadera, y no se limitó al decir que caminar por el centro de Carúpano es una “tortura”.

“Es bastante incómodo. Las aceras algunas están buenas, otras ya ve, no sirven y las únicas rampas son las de la plaza Colón”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano