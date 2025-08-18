En Barrio Mariño piden mejoras en servicio de recolección de basura (+Fotos)

Habitantes de Barrio Mariño, en Puerto La Cruz, solicitan a las autoridades que mejore el servicio de recolección de desechos sólidos.

Si bien es cierto que, según contaron los propios vecinos, los camiones del aseo pasan por la zona con cierta regularidad, hay quienes creen que se debería habilitar un solo punto para acumular las bolsas de basura, establecer horarios de recopilación de los desperdicios y sancionar a las personas que incumplan con las normas.

"La alcaldía tiene que definir los puntos de recolección y hacer respetar los horarios del camión del aseo. Tienen que poner avisos y establecer multas, porque sino cada quien hará lo que le da la gana y ese poco de bolsas en la calle afean la comunidad. El llamado es al alcalde (Jesús Marcano) a que, si existen ordenanzas, que las apliquen", manifestó el señor Hipólito Osuna, quien reside en la calle Traven de Barrio Mariño desde hace 55 años.

Soliciitud

Aunado a eso, el vecino solicitó a las autoridades locales que defina políticas para controlar a los indigentes que frecuentemente abren las bolsas de desperdicios para buscar alimentos u objetos, y luego "dejan todo regado".

"Eso es una lucha constante, rompen las bolsas… Hace un tiempo nosotros padecimos porque había un botadero frente a nuestra casa, pero con mi mamá y la ayuda de otros vecinos empezamos a sanear el lugar, y pintamos un aviso para que no botaran más basura allí, y pusimos unas matas. Cuando estábamos en víspera de elecciones el aseo sí pasaba hasta cuatro veces al día, ahora vienen una vez, o pasan dos o tres días sin venir. Se tiene que fijar un horario", insistió.

En un recorrido hecho por la calle Traven, en horas de la mañana de este lunes, se corroboró que frente a la mayoría de las viviendas había bolsas de desechos.

Incluso, se observó que había un ciudadano revisando los desechos y regándolos en el suelo.

Otro testimonio

Así como el señor Osuna, una vecina, quien prefirió no identificarse por temor, considera que la alcaldía debe tomar medidas para evitar esta situación que afecta a la comunidad.

"Este problema con los indigentes se ha vuelto constante", acotó.

Por otro lado, el ama de casa instó a las autoridades locales a mejorar el suministro de agua potable, pues "desde hace tiempo" está llegando "sin fuerza".

"El agua viene todos los días, pero nos hemos percatado que ha perdido fuerza", dijo.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez