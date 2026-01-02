En Barcelona se reanudó la actividad comercial a medias

Este viernes 2 de enero el centro de Barcelona comenzó a tener mayor actividad comercial en comparación al primer día del año 2026, aunque igual hubo tiendas que no trabajaron y otras que solo estuvieron activas media jornada.

Al menos en el Bulevar 5 de Julio varios de los establecimientos, principalmente de ropa, tenían las santamarías abajo. En cambio farmacias o panaderías estaban trabajando con normalidad y, según empleados, el plan era estar activo en horario normal.

Sin embargo, la circulación de personas por el lugar era baja y la mayoría de los que llevaban bolsas era con alimentos. Pocas tiendas, por ejemplo, de ropa tenían posibles clientes en sus instalaciones, como suele ocurrir a principios del primer mes del año, cuando las prioridades cambian totalmente en comparación a los últimos días de diciembre.

Hacia los alrededores del sector La Chica, a la altura del Mercado Los Tucusitos, el movimiento sí fue un poco más alto del mediodía en adelante. Hay que tomar en cuenta que hay ventas de licores que normalmente están concurridas y por esa zona la actividad de comerciantes informales es mayor.

Transporte

El transporte público también comenzó a fluir con más regularidad. Tanto en las paradas de Tronconal II y III como en la de vehículos que van hacia el área del hospital Luis Razetti había carros a la espera de pasajeros, y según conductores, el panorama había mejorado respecto al 1ero de enero.

"Al ser viernes mucha gente tiene que trabajar como de costumbre y por eso hay más movimiento desde temprano. Si hubiese caído fin de semana la historia era otra. Pero afortunadamente para nosotros que vivimos del día a día con esto no fue asi", comentó Argenis Gómez, transportista de la línea de Tronconal III.

Barcelona / Javier A. Guaipo