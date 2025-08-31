En asamblea en Carúpano Asoprocave analizó panorama de la producción de cacao en Venezuela

La Asociación de Productores de Cacao de Venezuela (Asoprocave) realizó una asamblea directiva en Carúpano, estado Sucre, este jueves, para analizar la situación cacaotera del país, evaluar cambios en la directiva del gremio y la importancia de adelantar en la instalación de viveros en varios estados.

Durante la actividad, que se llevó a cabo en la Casa Pablo Prosperi de Carúpano, se informó sobre la recomposición de la junta directiva, luego de la renuncia de su presidente, Desiderio Amundaraín, por motivos personales.

En cumplimiento de los estatutos de Asoprocave, Alejandro Prosperi, vicepresidente de la organización, asumió la presidencia de manera temporal. Sin embargo, debido a sus múltiples actividades empresariales, ha delegado esta responsabilidad en Álvaro López, quien asumirá la presidencia de manera provisional y por un periodo que se mantendrá en evaluación.

Asistieron al evento Desiderio Amundaraín, Alejandro Prosperi (vía online), Álvaro López y Juana Gómez del estado Sucre, Tunarosa de Barinas, José Lugo de Aragua, Beatriz García de Carabobo, Hermenegildo Sojo, Carlos Sutil y Ciro Martínez de Miranda y el consultor jurídico Jesús Centeno.

El gremio cacaotero nacional, integrado por productores de Sucre, Aragua, Carabobo, Barinas, Mérida y Miranda; expresó su reconocimiento a la importancia de continuar con los esfuerzos en la bioprospección de la producción del cacao y en la conservación de la genética de las diferentes variedades criollas del país.

Donativo

Prosperi, quien se encuentra en el exterior, informó vía digital que se gestionó un donativo de recursos que permitirá la creación de cinco viveros, cada uno con capacidad para producir 30 mil plantas de cacao. El proyecto tiene como objetivo desarrollar plantas de genética criolla altamente productiva, fortaleciendo así la diversidad genética y la productividad del cacao venezolano.

La intención es instalar viveros en los estados Carabobo, Barinas, Miranda, Aragua y Sucre, para sembrar nuevas plantas que contribuyan a revitalizar las plantaciones de cacao.

Sucre / Corresponsalía Carúpano