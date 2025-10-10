En Arismendi se instaló el Consejo de Economía Productiva que preside el alcalde José Guerra

En el municipio Arismendi del estado Sucre se instaló el Consejo de Economía Productiva, ente cuya función es impulsar el desarrollo socioeconómico de la zona.

Valentino Alterio, presidente de Fedeindustria Sucre, informó que el organismo, que encabeza el alcalde José Guerra, realizará un trabajo mancomunado entre el sector público y privado, para apalancar la economía local y regional.

Agregó que se trata de uno de los principios del organismo empresarial: la municipalización de la economía. Por Fedeindustria Sucre participa en el ente, el delegado municipal Germán Rivas.

Alterio reconoció la iniciativa del alcalde Guerra y adelantó que pronto estarán organizando jornadas con los inversionistas en ese municipio. “Hay que destacar que el municipio Arismendi ha preparado un portafolio, que es la herramienta indispensable para atraer las inversiones en nuestros municipios”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano