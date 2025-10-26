En Arismendi realizaron reunión estratégica para planificar el desarrollo productivo del municipio

En Río Caribe, capital del municipio Arismendi, en la zona de Paria del estado Sucre, se llevó a cabo la Reunión Estratégica de Desarrollo Productivo, que encabezó el alcalde José Guerra y que contó con la participación del economista Hernán Núñez, presidente de Sucrex.

La jornada se centró en la presentación de una estrategia que busca dinamizar la economía local a través de la organización, la inversión y la promoción de sus capacidades productivas.

Guerra expresó que el propósito central de la jornada fue presentar a los actores económicos el portafolio exportable del municipio, demostrando el vasto potencial productivo que abarca desde el sector agropecuario hasta el turismo, textiles, chocolatería, artesanía, entre otros.

El presidente de Sucrex, Hernán Núñez, enfatizó la necesidad de un cambio estructural en el modelo productivo de la entidad. “Estamos llamando a transformar la economía del país con organización” y agregó que la estrategia debe estar cimentada en herramientas concretas para el sector productivo y el inversionista.

Sectores

Durante el evento se presentaron los primeros resultados del Seminario Arismendi 2030, un ejercicio de planificación, base para un crecimiento sostenible en lo local.

Entre los asistentes se encontraban figuras clave como representantes de Fedeindustria, la Fundación Proyecto Paria, la Corporación para el Desarrollo Económico de Arismendi (Codea, S.A.), y la Cámara de Comercio.

De igual forma, se contó con la presencia de emprendedores, artesanos, concejales, operadores turísticos y voceros de las comunas, lo que aseguró la inclusión de la base social y productiva.

