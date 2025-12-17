En Arismendi autoridades aspiran potenciar producción de cacao con planes integrados

El director del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) en el estado Sucre, Yorman Bermesía, anunció, durante la realización del Sexto Festival del Cacao y Chocolate Pariano, que en 2026 pondrán en ejecución varios planes intensivos para repotenciar la producción de cacao en la región.

El funcionario informó que están trabajando directamente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (Inia), para minimizar el impacto de la Escoba de Bruja y levantar los números de cosecha. Para ello, dijo, reactivaron el Centro Experimental de Irapa con el Inia, para el desarrollo de un banco de germoplasma.

Igualmente anunció que con la Corporación Venezolana del Cacao (CVC), pondrán en ejecución un plan de formación; mientras que con el Instituto Nacional de Salud Agrícola (Insai), están realizando un censo para la ubicación de todos los viveros comunales, privados e institucionales, para poner a su servicio el banco de germoplasma para producir semillas certificadas.

Aspiración

Explicó que con el banco de germoplasma aspiran llevar la capacidad de una hectárea y media a seis hectáreas, lo cual va a permitir producir 140 mil semillas para 2026 y beneficiar de forma directa a los productores.

Agregó que la intención es trabajar con un solo plan integrado a cuatro niveles: el nacional, el regional, el del poder popular y el municipal.

Facilidades

El alcalde de Arismendi, José Guerra, anunció que están poniendo a disposición de los productores, que quieran procesar el fruto, las instalaciones de lo que era la antigua planta Carioca, en Río Caribe, sin costo alguno.

La intención, precisó, es dar estímulo a la producción local con facilidades, y que se puedan instalar a producir con incentivos, para dar valor agregado al fruto.

“Se las entregamos gratuitas (las instalaciones), tierra y la primera inversión, que debe tener como 40% del costo del proyecto a instalar”, señaló Guerra.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano