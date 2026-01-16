En Anzoátegui la ocupación hotelera estuvo por debajo del 30% en 2025

Por debajo del 30% estuvo la ocupación hotelera en el estado Anzoátegui a lo largo del año 2025, según cifras de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela.

Dianne Serrano, directora ejecutiva de la Asociación Hotelera del estado Anzoátegui (Ahotanz), comentó que uno de los mejores meses en cuanto a cifras fue agosto (alrededor de 56%), seguido de febrero, que apenas superó el 48%.

En tercer lugar estuvo diciembre, en parte gracias a que la entidad albergó a principios de ese mes los Juegos Nacionales de los Hidrocarburos. Agregó que en los días finales del año también tuvieron un movimiento interesante, que se mantuvo los dos primeros días de enero de 2026 y se desplomó del 3 en adelante.

Serrano indicó que los dos primeros días del año los hoteles anzoatiguenses estaban en promedio a un 90% de su capacidad, pero con los eventos registrados en Caracas en la madrugada del primer sábado del 2026 todo cambió.

Según dijo, la ocupación bajó en un 70%. Acotó que muchos turistas que ya tenían reservaciones cancelaron ante la incertidumbre que reinaba en el país, mientras que otros solicitaron reprogramar los paquetes para mediados de febrero, puntualmente el asueto de Carnaval.

Mal arranque

La directora ejecutiva de Ahotanz también señaló que en general el inicio del año ha sido malo para el sector hotelero, en parte por lo ya mencionado y también porque algunas empresas no han retomado actividades, lo que los tiene sin el porcentaje corporativo acostumbrado.

De acuerdo a Serrano, en los últimos días han registrado ocupación por debajo del 10%, lo cual esperan que cambie pronto.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo