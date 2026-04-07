Empresarios piden intervención de la gobernadora para que se reanude la venta de cemento a Sucre

La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná, en el estado Sucre, pidió este martes a la gobernadora Jhoanna Carrillo que intermedie para que se reanude el abastecimiento de cemento desde la planta de Pertigalete (Anzoátegui) hacia la entidad.

La directiva del ente gremial señaló en una nota de prensa que el sector comercializador del insumo pidió la intervención del organismo para lograr que la autoridad regional pueda lograr que se reinicie el proceso de venta de cemento.

Explicaron que la planta expendedora de cemento tiene más de mes y medio de demora en la entrega del material sin ningún tipo de excusas, lo cual genera pérdidas por la inmovilización del capital, debido a que están sin obtener ni rentabilidad ni producto.

Agregaron que la prioridad de despacho que otorga la planta Pertigalete es para los entes gubernamentales y para empresarios de los estados Aragua, Miranda, Distrito Capital y otros, mientras que los empresarios del estado Sucre los colocan al margen, llegando a tener en espera hasta cinco gandolas compradas en semanas diferentes pero sin la entrega del material.

Quiebra

La junta directiva de la Cámara expresó que el proceso actual descapitaliza al empresariado sucrense, porque no hay reglas transparentes entre la compra y el despacho del cemento que permita mantener el mercado abastecido, tanto para satisfacer las necesidades en los hogares, como en el sector construcción.

Pidieron a la gobernadora Carrillo su intervención para que la región sea atendida como corresponde para lograr mejoras sociales y económicas.

Sucre / Corresponsalía