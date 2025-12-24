Empresariado de Sucre coincide que explotación del lago de Guanoco debe reinvertir en la entidad (+Fotos)

Tras el anuncio de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, sobre la aprobación del Plan Integral de Explotación y Aprovechamiento del Lago de Guanoco, en el municipio Benítez del estado Sucre, la reserva del mineral más grande del mundo, las reacciones de los gremios empresariales fueron positivas, aunque todos coincidieron en que la producción y sus ganancias deben beneficiar de manera directa a la entidad y a sus habitantes.

El plan busca impulsar la inversión nacional e internacional y los recursos obtenidos se destinarán a programas como “Resuelve tu calle" y “Plan techo comunal”, con el fin de mejorar la infraestructura local.

Valentino Alterio, presidente de Fedeindustria Sucre, cree que el proyecto debe impactar de forma positiva, a la comunidad warao de Benítez y del norte de Monagas, emplazadas en siete poblaciones indígenas y otras 13 criollas que hay en la zona.

Reseñó que en 2022 firmaron un convenio con la comunidad warao, para que en el proceso de municipalización, se pueda procesar el mineral en la zona, con técnicos, obreros y profesionales de la etnia, para que eso permita dar fuerza industrial a la explotación.

Idea

En su opinión, la idea es que la riqueza que se va a generar se quede en los territorios donde está ubicada la materia prima.

Adicionalmente, recomendó que las empresas operadoras y de suministros que se contraten, deban ser del estado Sucre, comenzando por las de Benítez y Paria.

Insistió en las dos vertientes que se manejan desde el organismo; que parte de lo que se genere vaya a las comunidades que serán impactadas y que el procesamiento industrial se haga en la zona.

Abelardo Kasabdji, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cumaná, coincidió con el vocero de Fedeindustria en la necesidad de dar prioridad a la reinversión de lo que genere Guanoco en el estado Sucre.

Evaluó como interesante el plan y señaló que es una oportunidad para aprovechar ese recurso natural para el desarrollo e inversión.

Advirtió que los recursos que se obtengan no deben seguir financiando la ineficiencia y la burocracia, que se coman esos ingresos extraordinarios de reservas naturales.

Bienestar

Señaló que la industria y la inversión privada generan bienestar y empleo, de allí que consideró necesario atraer a las grandes empresas nacionales para que inviertan en Sucre y en su potencial. “Podemos empezar una nueva era de progreso, de industrializar”.

Destacó que planes como la explotación del gas en Paria y las salinas de Araya, así como el turismo, pueden contribuir al ingreso de divisas, que con Guanoco, hacen que la entidad tenga buenas perspectivas para 2026.

Insistió en que hay que “saber sembrar los recursos que tenemos en obras e infraestructuras, bien supervisadas para que puedan ser aprovechadas al máximo”.

Cree que alrededor de Guanoco debe haber muchas empresas en la zona para materializar la explotación y eso va a generar empleos, impuestos y traerá a Sucre movilidad de personal capacitado, infraestructura, logística de primera línea para explotar la materia prima.

Turismo

El vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Carúpano, Tulio Otero, fue tajante al dar su opinión sobre el tema, al señalar que la reinversión de lo que produzca el lago de Guanoco, en la vialidad de Sucre, es vital para impulsar actividades como la turística.

Se sumó a las voces que consideran que el empleo debe quedarse en la entidad y que la explotación pueda destinarse a culminar obras como la autopista Antonio José de Sucre y las carreteras internas.

“La idea es que se reactive la economía, al contratar mano de obra del estado Sucre y que los inversionistas sean también de aquí”.

Otero llamó a reactivar el Proyecto Costa Afuera, que a su entender es el otro gran eje de desarrollo, que puede apalancar la economía local.

“Tenemos cacao, tenemos café, tenemos ron, pero necesitamos la reactivación del lago de Guanoco, para impulsar la economía", dijo.

Sucre / Corresponsalía de Carúpano