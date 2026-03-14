Empresa Sucre Gas reporta retrasos en la distribución de GLP por mantenimiento en refinerías

La Gerencia de Distribución y Planificación de la empresa Sucre Gas, responsable de la venta de combustible doméstico en la entidad, informó sobre retrasos en el cumplimiento de sus cronogramas. La demora responde a problemas en la recepción de cisternas de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

De acuerdo con el comunicado oficial, el inconveniente surge porque las regiones de occidente y oriente del país concentran sus operaciones de carga en la fuente de suministro Jose, ubicada en el estado Anzoátegui. Esta saturación se debe a que las refinerías Amuay (Falcón) y El Palito (Carabobo) están paralizadas de forma temporal por maniobras de mantenimiento.

La empresa advirtió que la distribución de GLP en el estado Sucre sufrirá modificaciones en todas sus actividades. Estas medidas se mantendrán vigentes hasta que se normalice el despacho del producto desde las fuentes primarias.

Ante esta situación, Sucre Gas solicitó paciencia y comprensión a los usuarios y aliados comerciales. Asimismo, la compañía reiteró el compromiso de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Sucre / Corresponsalía