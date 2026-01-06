Embarcadero La Baritina mantiene un flujo alto de temporadistas

En el embarcadero La Baritina de Guanta se mantiene un flujo alto de temporadistas en estos primeros días del año 2026, lo cual es calificado como "bastante positivo" por trabajadores del lugar.

Quienes laboran diariamente en el sitio indicaron que había algo de incertidumbre por los eventos registrados la madrugada del sábado 3 de enero en Caracas, pero resaltaron que una vez fueron retomados los zarpes -cerca del mediodía del lunes 4- todo comenzó a marchar sin contratiempos.

Durante la visita del equipo de El Tiempo este martes 6 se pudo observar un nutrido grupo de personas saliendo en los botes y otros comprando sus boletos. A la vez seguían llegando familias con la intención de trasladarse tanto a Isla de Plata como Punta La Cruz y disfrutar de ellas, así como otros espacios del Parque Nacional Mochima.

Maira Galindo, vicepresidenta de la Corporación de Turismo de Guanta, comentó que en los días que han estado activos han recibido visitantes de diferentes ciudades como Maracaibo, Valencia y Caracas. También destacó que una parte importante de los temporadistas provienen de la zona sur del estado Anzoátegui.

Pendientes

Galindo comentó que varios de los prestadores de servicios que trabajan en La Baritina venden paquetes turísticos con antelación y los que estaban pautados para el fin de semana tuvieron que posponerse por la prohibición de zarpes.

No obstante, afirmó que ya se han ido poniendo al día, sobre todo desde este martes, y explicó que esa es una de las razones por las que incluso se observaron autobuses tipo ejecutivo llegando a las inmediaciones del embarcadero.

Acotó que por esos compromisos pendientes y por el alto movimiento de temporadistas que se vieron los primeros dos días del año, se espera que hasta el próximo de semana el flujo vaya en aumento.

Guanta / Javier A. Guaipo