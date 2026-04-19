Embajada de Venezuela en España rechaza frase de Carlos Baute y la califica como discurso de odio

La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España emitió un comunicado en rechazo a las recientes expresiones del cantante venezolano Carlos Baute durante la concentración de María Corina Machado en la Puerta del Sol de Madrid, calificándolas como “una manifestación inaceptable de discurso de odio”.

El pronunciamiento se produce luego de que el intérprete se sumara al grito de "fuera la mona" por parte del público, en alusión a la presidenta encargada Delcy Rodríguez. El mismo es considerado por la sede diplomática como un acto de deshumanización que “configuran una forma de violencia política basada en misoginia y racismo que no puede ser relativizada bajo ninguna circunstancia”.

El comunicado subraya que Venezuela es “una nación profundamente mestiza”, y que su diversidad “constituye uno de los pilares éticos de nuestra convivencia como pueblo”. Asimismo, alerta que “cualquier intento de degradar, deshumanizar o estigmatizar desde esa diversidad representa una agresión directa a la esencia misma de lo venezolano”.

La Embajada también ofreció disculpas al pueblo español y a quienes pudieron sentirse ofendidos, al afirmar que “tales palabras no representan al pueblo venezolano ni a su cultura, caracterizada por el respeto, la solidaridad y la dignidad humana”.

Finalmente, reiteró su rechazo a cualquier forma de difusión de mensajes de odio y reafirmó su compromiso con “la defensa de los valores universales de igualdad, respeto y justicia”, así como con la promoción de “una convivencia basada en el reconocimiento de la diversidad como riqueza y no como motivo de discriminación”.

Madrid / Redacción web