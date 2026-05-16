El Gobierno de Venezuela anuncia la deportación de Alex Saab, según comunicado del SAIME (+Comunicado)

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informó este sábado la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Naim Saab Morán.

La medida fue ejecutada bajo el argumento del cumplimiento de las normativas vigentes en la legislación migratoria de ese país.

​A través de un comunicado oficial emitido por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) con fecha del 16 de mayo de 2026, las autoridades venezolanas detallaron las razones que motivaron la expulsión de Saab del territorio nacional.

Consideración

​"La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional", reza de manera textual el documento oficial.

​Hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre el destino inmediato de Saab tras su salida del país ni la logística empleada para llevar a cabo la medida.

Puerto La Cruz / Redacción Web