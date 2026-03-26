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El trofeo de Campeón del Clásico Mundial de Beisbol 2026 recorre Venezuela

marzo 26, 2026
El trofeo que ganó Venezuela recorre el país, para que la gente pueda apreciarlo / Foto: Prensa Fevebéisbol

Venezuela sorprendió al mundo con su victoria en el Clásico Mundial de Béisbol, superando expectativas de propios y extraños. Ahora la copa, dará su vuelta por el país para que todos puedan disfrutar del triunfo que nos unió a todos, informó Guillermo Yáber Llanos, jefe de prensa de la federación criolla que rige la disciplina (Fevebéisbol).

“Hay que agradecer a Dios por este regalo maravilloso que nos dio el Team Béisbol Venezuela” dijo Aracelis León. “Su mayor deseo es que todos vean la copa y los niños puedan soñar con alcanzar muchas más para el país”.

La Copa comenzó su ruta en Caracas, el jueves esuvo en Miranda y se muda para Aragua el viernes, el sábado en La Guaira y el domingo en la isla de Margarita.

Más palabras

“Estos jugadores, Omar (López) con todo el tren ejecutivo que nos acompañó quieren que todos puedan disfrutar de esa Copa y ese triunfo que hace soñar a los venezolanos” dijo Aracelis León.

La semana que viene la copa continúa su recorrido el lunes en Sucre, el martes en Anzoátegui, el miércoles en Monagas y el jueves en Delta Amacuro, cerrando el fin de semana en Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas.

“Invitamos a que todos asistan a disfrutar de esta Copa maravillosa” continuó Aracelis. “Que sigan recordando esta gesta histórica que nos dieron todos estos jugadores”.

Más lugares

El lunes 6 de abril la copa pasará por Apure, luego Barinas el martes, Portuguesa el miércoles y Cojedes el jueves. Cerrando el fin de semana en Guárico, Carabobo y Yaracuy respectivamente.

La Copa concluirá su gira por Venezuela el lunes 13 en Lara, luego en Falcón el martes, el miércoles en Zulia, el jueves en Táchira y el fin de semana en Mérida y Trujillo.

Caracas / Redacción Web

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