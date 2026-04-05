El Tiempo en la calle | Vecinos de varios sectores de Carúpano denuncian fallas de aguas negras y blancas

El saneamiento ambiental y los problemas de abastecimiento de agua son dos de los problemas recurrentes que los carupaneros, en el estado Sucre, señalan como los principales en sus sectores.

Juan Pérez, habitante del sector 9 de Abril, cerca del estadio de San Martín, señaló que padecen el daño de una tubería que colapsó y que para colmo de males, dejaron la zanja abierta con el derrame de aguas servidas.

Precisó que el hueco lo abrieron hace un año y no fueron más nunca a ver como terminaban de solucionar el problema. “Ni la alcaldía, ni la gobernación ni Hidrocaribe, han ido a ver cómo solucionan eso.”.

Explicó el vecino que el problema afecta a varias casas de la zona, donde hay daño en la red de aguas servidas y los malos olores dominan el ambiente.

Otro vecino, Daniel Fernández, del sector Patria Bolivariana de Canchunchú, señaló que el gran problema que padecen son los derrames de aguas servidas.

Dijo que han votado en las consultas comunales para que los proyectos de arreglo de la red de aguas residuales, pero los vertidos de los líquidos putrefactos siguen cayendo a la quebrada de la zona y causando problemas de saneamiento en las comunidades afectadas por el problema.

Males

William Indriago, habitante de la calle El Calvario, en el centro de Carúpano, señaló que tampoco escapan a esta realidad con el saneamiento ambiental y denunció que en las cercanías de una empresa de mensajería nacional, un tubo de agua potable roto, vierte millones de litros a la semana, sin que las autoridades aceleren una solución.

Indicó que hay daños en la vía debido a la falla y están en riesgo varias casas del sector, debido a la acumulación de agua y a la erosión que genera.

“El agua se está botando en grandes cantidades y eso que en el estado Sucre no hay. Estamos viendo ese problema que puede generar que se caiga la carretera o que se pueda caer una casa, porque el líquido que fluye es bastante grande”.

Agregó que también viven acosados con los cortes eléctricos y males de todo tipo. “Ese racionamiento de seis y siete horas es fuerte”.

Sucre / Yumelys Díaz