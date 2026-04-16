El Tiempo en la Calle | Nuevo aumento de tasas en peajes causa rechazo entre conductores (+Fotos)

Luego de que fueran ajustadas las tasas de las estaciones de peajes en el país, en días recientes, conductores consultados manifestaron su rechazo hacia la medida.

El equipo de El Tiempo visitó, el miércoles 15 de abril, el punto de control vial ubicado en Mesones, municipio Bolívar del estado Anzoátegui, y la mayoría de entrevistados afirmó que no estaban de acuerdo con el incremento de la tarifa.

Además, denunciaron que el cobro de los peajes no lo están viendo reflejado en mejoras viales, activación de ambulancias y grúas, y seguridad.

Testimonios

"Es una cosa de locos lo que están haciendo, además de que aplican los aumentos de un día para otro. ¿Adónde va a parar ese dinero? Porque la vía sigue igual y no hay alumbrado, ni ambulancias, ni grúas como antes, hace muchos años que no vemos eso. Cada vez que cambia el dólar aumentan los peajes y no estoy de acuerdo", expresó el chofer Freddy Lagos.

Gustavo Sánchez, conductor de carga pesada, también señaló que no hubo aviso previo de la medida.

Criticó que antes de ajustar las tasas no se le consulte a los transportistas ni representantes de líneas.

"Imagínate cuántos peajes hay en un trayecto de Barquisimeto a Puerto Ordaz, por ejemplo. El valor del flete no da para pagar esa cantidad de peajes", añadió.

Otra voz

Mientras que para el chofer Herbert Barrios, el reciente aumento de la tarifa "es un abuso total".

"¿Saben lo que es pagar Bs 1.980 por un camión como este? Además, los aumentos son demasiado seguidos. Yo tengo que invertir 78 dólares por viaje, eso va bajando las ganancias. Yo, para ser honesto, sí he visto mejoras en la vía y ambulancias, pero lo que no queremos es que los aumentos sean constantes, sino máximo una vez al año", concluyó.

Así quedaron las tarifas por modalidad:

Vehículos livianos - Bs 180

- Bs 180 Busetas - Bs 180

- Bs 180 Buses - Bs 220

- Bs 220 Camión 350 - Bs 1.740

350 - Bs 1.740 Camión 750 - Bs 1.980

750 - Bs 1.980 Camión 3 ejes - Bs 2.170

3 ejes - Bs 2.170 Camión 4 ejes - Bs 2.350

4 ejes - Bs 2.350 Camión 5 ejes - Bs 2.760

5 ejes - Bs 2.760 Camión 6 ejes o más - 3.470

Barcelona / Jesús Bermúdez