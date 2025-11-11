El Tiempo en la Calle | Mejoras en servicios básicos, la principal demanda en comunidades porteñas (+Video)

Las fallas en los servicios básicos siguen siendo un dolor de cabeza para los habitantes de Puerto La Cruz.

En el sector Colinas de Valle Verde, según testimonio de vecinos afectados, han estado padeciendo últimamente por la falta de agua.

Esto los ha llevado a hacer grandes sacrificios monetarios, afirma el señor Luis Arreaza.

"El agua está deficiente, pasamos muchos días sin el servicio. Ahorita (el pasado miércoles 5/11) estamos esperando una cisterna que nos cobrará 20 dólares por llenar dos tanques, entonces uno tiene que hacer ese sacrificio", apuntó.

Mientras que en la urbanización Guanire las interrupciones en el servicio eléctrico tienen preocupado a más de uno.

"Están quitando la luz constantemente y el transporte también está un poquito deficiente aquí, de resto todo bien", expresó el comerciante José Caldera.

En el caso de Valle Lindo, sector ubicado en la parte alta de Puerto La Cruz, quienes residen en la calle Cipriano Castro reportan que los camiones del aseo urbano no pasan con regularidad por la zona.

"El aseo pasa cada 15 días y a veces duran hasta tres meses sin pasar. Y cuando vienen están apurados y mi esposo y yo, que somos personas discapacitadas, no podemos volar a buscar las bolsas. Necesitamos ayuda en el sector", dijo.

Habitantes de las tres comunidades visitadas recientemente por El Tiempo coinciden en que las autoridades locales deben ocuparse en mejorar los servicios básicos en todos los sectores del municipio Sotillo.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez