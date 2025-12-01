El Tiempo en la calle | En tres sectores de la parroquia Naricual solicitan que mejoren la vialidad y los servicios (+Video)

Habitantes de tres comunidades de la parroquia Naricual del municipio Simón Bolívar, en el estado Anzoátegui, solicitan a las autoridades competentes que mejoren la vialidad y los servicios públicos.

La primera petición es compartida, especialmente, por los que habitan en los sectores Las Peñas y Las Minas.

Y es que no sólo deben lidiar con las condiciones en que se encuentra la carretera principal de Naricual, que tiene huecos y el asfalto desgastado en algunos tramos, sino también con el estado de la vía interna, desde el desvío que está antes de llegar a Aragüita.

"La prioridad de este caserío es principalmente la vía de penetración, la carretera, saliendo de Naricual para acá eso no sirve para nada. La alcaldesa nos prometió que la iba a reparar, no ha puesto nada, no hemos visto nada", fue lo primero que expresó Roberto Antonio Rodríguez, quien habita en Las Peñas.

https://www.instagram.com/reel/DRudpAsDiL7/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Transporte

Esta misma inquietud fue compartida por Pedro Hernández, quien reside en la comunidad de Las Minas, que se ubica también en este cruce de la vía.

"Me gustaría que arreglen la carretera porque a raíz de eso el transporte falla, desde hace tres o cuatro años está en malas condiciones", mencionó Hernandéz.

Rodríguez dijo que tienen una línea de transporte de camioneta, pero no trabajan con normalidad.

Servicio

En cuanto a los servicios públicos, en Las Peñas piden que mejoren el sistema eléctrico, la distribución de agua potable por tubería y que gocen de atención médica.

En el sector La Quinta, la prioridad está enfocada en el agua potable por tubería, debido a que tiene casi 20 años ausente. Al menos así lo dio a conocer Armando Patiño, quien se considera uno de los fundadores del lugar.

De igual manera, a Patiño le gustaría que le hicieran mantenimiento preventivo al sistema eléctrico, para evitar las interrupciones cuando haya brisa fuerte.

Barcelona / Elisa Gómez