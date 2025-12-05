El Tiempo en la calle | | En tres sectores de la parroquia El Pilar solicitan que mejoren la vialidad y los servicios públicos

Habitantes de tres sectores de la parroquia El Pilar del municipio Simón Bolívar, en el estado Anzoátegui, solicitan a las autoridades competentes que se aboquen a recuperar las condiciones de la vialidad y los servicios públicos.

Marlenis Macayo manifestó que la principal preocupación en El Calvario está relacionada con el estado en que está la entrada a la comunidad, porque se suele estancar el agua pluvial.

Pidió en nombre de sus vecinos, la construcción de un puente, tanto para el paso peatonal como vehicular para poder movilizarse, especialmente, ante una emergencia.

"Nosotros lo que queremos en este sector, es que nos arreglen ese paso allí, porque en verdad cuando cae agua eso es fatal, uno no puede ni pasar, ni salir, ni entrar, nada de eso".

De igual manera, dio a conocer las necesidades que pasan para abastecerse de agua potable y el estado en que se encuentra el alumbrado público.

"Ahorita estoy acabando de cargar agua porque no tenemos, las bombillas todas están quemadas. A veces es que el gobierno nos trae agua, no siempre. El llamado sería para que nos traigan por lo menos cada 15 días", dijo Macayo.

Otros problemas

Además de coincidir en la necesidad del agua y el escaso alumbrado público, Xiomaris Díaz relató que en la comunidad de Quebrada Honda no cuentan con el servicio de aseo, por lo que deben quemar la basura o botarla para el monte.

"Por aquí tenemos una alcantarilla también que si siguen las lluvias, nos quedaremos sin vía. No contamos con un transporte público hacia acá, tenemos que trasladarnos en una moto a El Pilar o a Caigua y el pasaje es costoso", aseguró Díaz.

Según Alcenis Maraguacare, en el sector La Laguna el panorama no es distinto en cuanto a las necesidades del agua y el asfaltado.

"Ahora es que se están metiendo las bombas a echarnos un poquito de agua, a raíz del problema que hubo acá en la comunidad hace aproximadamente un mes", indicó Maraguacare.

Se conoció que los sectores de esta parroquia tienen tubería directa para ser abastecidos por una represa, pero desde hace más de seis meses está paralizado el servicio, unos dicen que por bajo nivel del cauce y otros por algún desperfecto.

Es por ello que la alternativa más segura que tienen, en algunos caseríos, es el líquido de las lagunas naturales, pero tras el humo tóxico que se percibió en la comunidad el pasado 6 de noviembre, dijeron que son pocas las personas que lo utilizan para el consumo, la mayoría carga es para realizar los quehaceres del hogar.

Barcelona / Elisa Gómez