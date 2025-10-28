El Tiempo en la Calle | En tres sectores de Barcelona solicitan atención para la vialidad y los servicios

Habitantes de tres sectores de la zona sur de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, solicitan atención gubernamental para mejorar las diferentes vías y los servicios públicos.

Lisbeth Cuares, quien tiene más de 20 años viviendo en Brisas del Sur 1 y 2 de El Viñedo, manifestó que todas las calles son de tierra y algunas no cuentan con postes y el tendido eléctrico como es debido.

"Lo que necesitamos para el sector sería asfaltado de las calles, alumbrado, que es lo que necesitamos más. Por lo menos yo habito por esta calle (Sáez) y usted por ahí no ve ni siquiera un poste", fue parte de lo expresado.

Según Cuares, más de 100 habitantes de este sector se surten de las calles Bolívar y Sucre, que son las que tienen el tendido eléctrico.

"Necesitamos un proyecto para las calles transversales, que son como 10, porque nosotros tenemos la luz deficiente, tenemos que agarrar de otra calle", indicó.

Prioridad

En Barrio Bolívar, Eudoro González también pidió que se priorice la recuperación de las calles y los servicios públicos.

De acuerdo a González, desde hace aproximadamente 20 años no le meten la mano a Barrio Bolívar y una muestra de ello son las condiciones en las que se encuentran algunos tramos de la vía Principal y las fallas en el abastecimiento de agua potable, puesto que a veces surten cada tres semanas.

La residente Aura Mejías, quien habita en Cruz Verde, también coincidió en la solicitud de mejoras de esta vía de Barrio Bolívar, la cual da acceso vehicular hacia su comunidad.

Elevó su voz para pedir que trabajen en recuperar el alumbrado público en la calle Buenos Aires, donde habita.

"Me gustaría hablar sobre los bombillos, porque eso es indispensable. ¿Sabes lo que es una calle oscura? Que no tenga luz por la broma de que están quemados los bombillos, hay que ponerlos nuevos. La vialidad también, de Mesones a Cruz Verde eso está deteriorado", enfatizó Mejías.

Barcelona / Elisa Gómez