El Tiempo En La Calle | En sectores de la vía El Rincón-San Diego sufren con problemas de vialidad (+Fotos)

Habitantes de sectores ubicados en las adyacencias de la vía El Rincón-San Diego, que comparten los municipios Sotillo y Simón Bolívar, señalaron que uno de los principales problemas que los aqueja es el mal estado de la vialidad.

Las comunidades Vidoño, Putucual, Eulalia Buroz, entre otras, tienen ese problema en común, aunque el nivel de gravedad de cada uno varía. No obstante, esa no es la única deficiencia con la que lidian a diario, pues todos carecen de un sistema de cloacas.

Vecinos también indicaron que el agua no les llega como quisieran y que ocasionalmente presentan fallas con el servicio eléctrico, sumado a que en algunas zonas el aseo pasa cada 15 días y en otras simplemente no pasa.

Sin transporte

En el sector Eulalia Buroz los lugareños creen que con una vialidad en condiciones óptimas podrían tener mayores facilidades con el transporte público. Jorge Morón indicó que actualmente ningún bus o carrito por puesto se mete hacia la zona, por lo que deben hacer una larga caminata desde la vía Principal hasta sus hogares.

"Nosotros el año pasado votamos en una consulta popular por un proyecto de vialidad, pero lo que se consiguió fue que echaran relleno en la calle Principal para medio emparejar. Eso no es lo ideal, pues es un 'pañito caliente' que no resuelve el problema", expresó.

Una situación parecida viven en Putucual, donde varias de las calles se encuentran en un estado de deterioro notable. Omar Ramos, quien tiene una buseta con la que labora como transportista, afirmó que han pasado muchos años desde la última vez que la calle lució en buenas condiciones.

"A pesar de que esta calle (Principal) conecta con la zona de Los Machos en Barcelona, no se le ha hecho un trabajo de recuperación desde hace mucho. La situación es peor cuando llueve, ya que todo se vuelve un 'charquero' y se vuelve más difícil transitar", comentó.

Variedad de problemas

Los habitantes del sector Vidoño también tienen calles en malas condiciones, pero la señora Judith Campos dice que tienen otras situaciones que necesitan atención, entre ellas las cloacas.

"Por aquí no tenemos un sistema de aguas servidas. Cada vivienda tiene su pozo séptico, pero por ejemplo para el agua del fregadero o de la regadera no tenemos un sistema de drenaje. Al menos aquí en mi casa eso queda en el patio y se vuelve un criadero de mosquitos", contó.

Blanca Delgado, que vive en la calle El Caney, añadió que hay algunos vecinos que dejan correr el líquido hacia la vía pública, pero el mismo fluye hacia la zona más baja del sector y comienzan las quejas. "Es entendible porque es agua que genera mal olor y nadie quiere aguantarse eso".

Las dos mujeres acotaron que el aseo pasa quincenalmente, lo que suele generar problemas con la acumulación de basura y algunas personas optan por quemarla, situación que provoca incomodidad.

"Además la seguridad por aquí se mantiene más o menos controlada, pero aquí cerca están unos edificios (conjunto residencial Parque Vidoño) y eso se ha convertido en una zona candela. Ya a las siete de la noche todo el mundo tiene que estar recogido en su casa por prevención", expuso Delgado.

Vale señalar que al menos la situación con las aguas servidas también la viven en los sectores Putucual y Eulalia Buroz, donde además los moradores indicaron que el agua llega solo una o dos veces por semana.

Soluciones

Los habitantes de los tres sectores mencionados esperan que desde las respectivas alcaldías se tomen el tiempo para acercarse y escuchar de cerca los problemas que provocan la disminución de su calidad de vida.

Algunos como Raúl Solano (Putucual) intentan brindar soluciones desde sus posibilidades, pero no es suficiente. Según contó, cada cierto tiempo él -junto a otros vecinos- se encarga de limpiar un pequeño canal por el que corren las aguas servidas de algunas casas, pero la mayoría aparte de que no ayudan arrojan basura, lo que provoca el colapso del mismo cuando llueve y genera desmotivación.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo