El papa León XIV ratifica el compromiso de la Iglesia contra los abusos al iniciar su visita a España

El papa León XIV calificó este sábado los abusos sexuales en el ámbito eclesiástico como una "llaga todavía abierta" y reafirmó el compromiso, tanto personal como de la institución que dirige, para continuar implementando normativas y comisiones de control frente a este problema.

Las declaraciones fueron ofrecidas a los medios de comunicación a bordo del avión papal durante el trayecto hacia España, país donde el pontífice estadounidense desarrollará una agenda oficial que se extenderá hasta el próximo 12 de junio.

Al ser consultado sobre la situación específica de los abusos en la Iglesia católica española, el Santo Padre subrayó la continuidad de las políticas de fiscalización. "Personalmente siempre he trabajado para instituir comisiones, para hacer normas y lo seguiré haciendo", enfatizó el pontífice.

Encuentro confidencial con las víctimas

Durante el intercambio con la prensa, el jefe de la Iglesia católica confirmó que mantendrá reuniones con víctimas de abusos durante su estancia en territorio español. No obstante, acotó que, por cuestiones de agenda, no será posible recibir a la totalidad de las personas que han cursado una solicitud de audiencia.

Por su parte, la Santa Sede ratificó la realización de dichos encuentros, aunque ha optado por mantener en estricta reserva la identidad de los asistentes, así como el lugar y la fecha de las reuniones, con el propósito de garantizar la privacidad y protección de los afectados.

Madrid / Redacción Web