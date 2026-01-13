El kilo de carne ronda los 4 mil bs en el mercado de Puerto La Cruz

Luego haber superado la barrera de los 7 mil bolívares días atrás, el kilogramo de carne de res ahora ronda los Bs 4 mil en los establecimientos ubicados en el área interna del Mercado Municipal de Puerto La Cruz.

Al ser consultados sobre la notable variación en el precio, los comerciantes indicaron que se debe a un "círculo vicioso" que arranca en lo difícil que es para ellos acceder a dólares por los canales regulares. Y como sus proveedores les exigen al menos la mitad del pago en divisas, se las tienen que ingeniar para conseguirlas y allí quedan obligados a adquirirlas de manera clandestina.

Agregaron que la semana pasada tuvieron que pagar más de Bs 750 por dólar y eso los llevó al aumento tanto en la carne como en el resto de alimentos proteícos que venden para así mantener un margen mínimo de ganancias. Comentaron también que actualmente consiguen la divisa en menos de Bs 600 y eso les permitió ajustar sus precios.

Mariela Guarisma, quien tiene siete meses trabajando en el mercado, aseguró que es primera vez desde que está ahí que atraviesa una situación similar de incrementos tan bruscos. Señaló que el panorama es duro tanto para ella como para los clientes, "pero no queda de otra si no luchar".

"Con la bajada de precios la carne comenzó a salir un poco más esta semana en comparación con la anterior. Pero hay mucha gente que prefiere alternativas como asadura o mondongo (mil 200 bolívares por kilo) para rendir un poco más el dinero", dijo Guarisma.

Ventas normales

José Caragüiche aseguró que en su negocio las ventas se han mantenido normales desde que comenzó el año. Según dijo, le sale con bastante frecuencia todo lo que vende pues se adapta a todos los bolsillos.

"Tengo la carne en 4 mil 500 bolívares y hoy (martes 13) ya la vendí toda. Gracias a Dios me ha ido bien, a pesar de que la llegué a vender en 6 mil 500 bolívares", acotó.

Entre el resto de comerciantes consultados hubo opiniones encontradas respecto al nivel de ventas, aunque algunos resaltaron que la carne de cerdo comenzó a expenderse en mayor volumen porque está en 2 mil bolívares por kilogramo o incluso menos.

Otras proteínas

Proteínas como el pollo tienen un precio que ronda los mil 900 bolívares por kilo, dependiendo del establecimiento, misma condición que aplica para el medio cartón de huevos, que oscila los mil 100 bolívares.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo