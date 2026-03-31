El fortalecimiento eléctrico es el eje del desarrollo petrolero según Consecomercio

El presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, enfatizó durante su reciente visita a la Isla de Margarita que el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional es el factor determinante para el desarrollo sostenible de la capacidad petrolera. Según el representante gremial, la ambición de alcanzar una producción de entre 4 y 5 millones de barriles diarios requiere, obligatoriamente, un soporte energético robusto que actualmente presenta serias limitaciones.

Rodríguez señaló que, aunque el país posee el potencial técnico para elevar la extracción de crudo en más de 25,000 pozos a nivel nacional, la operatividad logística de las áreas de explotación no puede sostenerse de manera eficiente bajo las actuales fluctuaciones. Advirtió que sin un sistema eléctrico confiable, las metas de producción y los servicios conexos a la industria se ven comprometidos, afectando la competitividad del sector primario de la economía.

La crisis eléctrica no impacta al territorio por igual, siendo las entidades del interior las más castigadas por las deficiencias del servicio. Estados como Zulia, Táchira, Mérida, Aragua, Carabobo y Nueva Esparta, e incluso la capital, enfrentan ciclos de racionamiento que asfixian la actividad económica local. Esta situación impide que el apalancamiento petrolero se traduzca en un beneficio real para el resto de los sectores productivos del país.

Ante este panorama, el presidente de Consecomercio hizo un llamado a la unidad y al trabajo conjunto entre el sector público y privado para que esta nueva etapa económica trascienda el debate y se concrete en acciones. Para Rodríguez, es imperativo establecer estrategias que permitan ejecutar las inversiones necesarias en infraestructura, permitiendo que el sistema eléctrico sea el soporte de una economía mucho más fortalecida.

El gremialista calificó la mejora del servicio eléctrico como el "cimiento indispensable" para lograr cualquier proyección de crecimiento de doble dígito hacia el cierre de 2026. La propuesta de Consecomercio se centra en que la recuperación energética sea la base para el desarrollo nacional, permitiendo que la industria petrolera y el comercio trabajen en sintonía bajo un entorno operativo estable y predecible.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero