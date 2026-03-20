El exdiputado opositor Biagio Pilieri recibe la libertad plena por amnistía en Venezuela

El exdiputado opositor Biagio Pilieri informó este viernes que recibió la libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía, que cumple un mes de haber sido promulgada y que fue impulsada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Luego de 569 días de injusta prisión y una excarcelación sometido a restricciones y mordaza, he recibido la medida de sobreseimiento de la causa", indicó Pilieri en una publicación en X.

El dirigente político compartió un video donde se le ve sosteniendo la medida dictada por un tribunal y de fondo El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), donde estuvo detenido desde el 28 de agosto de 2024 hasta el 8 de enero pasado.

Pilieri fue perseguido y detenido luego de participar en una manifestación en rechazo al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que convalidó la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales de julio de 2024.

El coordinador del partido opositor Convergencia y exdiputado, quien fue también alcalde del municipio Bruzual del estado Yaracuy, fue señalado, junto al dirigente Freddy Superlano y el colaborador de Machado, Perkins Rocha, de divulgar las actas electorales que hizo la oposición mayoritaria con el objetivo de probar la victoria que reivindican para su candidato, Edmundo González Urrutia.

El pasado 8 de enero, fue excarcelado junto al excandidato presidencial Enrique Márquez, luego de que el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de "un número importante" de personas.

Márquez también fue amnistiado, pero a Rocha le negaron la amnistía y permanece en arresto domiciliario.

Hasta el jueves pasado, el Parlamento cifraba en 7.727 libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7.474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares -como la prohibición de salida del país y presentación periódica en tribunales-, mientras que los otros 253 estaban encarcelados.

Caracas / EFE